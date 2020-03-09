Курс доллара достиг 75 рублей на международных торгах

В понедельник, 9 марта, курс доллара одномоментно преодолел порог в 75 рублей, затем вернувшись к 74,9 рубля, а за евро предлагается около 85 рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Forex.

Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля

Отмечается тенденция к ускорению падения российской валюты к иностранной.

Напомним, что падение рубля 9 марта произошло на фоне рекордного обрушения цен на нефть - порядка 30 процентов.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, что снижение цен на нефть вызвано паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки. Эксперт также спрогнозировал скорое восстановление цен и переговоры между Россией и Саудовской Аравией о новых условиях сокращения объемов суточной добычи нефти в рамках ОПЕК+

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