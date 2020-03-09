Курс доллара достиг 75 рублей на международных торгах

В Минфине заявили, что не боятся падения цен на нефть

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми в крушении Boeing на Украине в 2014 году

КНДР произвела запуск нескольких неопознанных снарядов

Власти Франции отменили все мероприятия с количеством участников более тысячи человек