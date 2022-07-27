Курс биткоина вновь приблизился к $23 тысячам

Курс биткоина в ходе торгов показал рост и торговался на уровне $22,97 тысяч.

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Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные платформы Coindesk, криптовалюта показала рост на 10%.

Ранее учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что на падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится.

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ФОТО: РИА Новости
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