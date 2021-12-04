Курс биткоина снизился до 42 тысяч долларов

Стоимость биткоина рухнула, упав до минимальных $42 тысяч с конца сентября.

Аналитик предрек сильное падение биткоина

По данным крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, биткоин на 10:03 мск 4 декабря опускался в цене на 16,7% - до $47,25 тысячи. Gортал CoinMarketCap, рассчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, цена биткоина упала на 16,36% - до $47,6 тысячи за сутки.

Ранее биткоин опустился до $42 тысяч впервые с 30 сентября.

Президент России Владимир Путин заявил, что следует прислушаться к тем, кто говорит о больших рисках использования криптовалют, сообщает ТАСС. Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитал» «Россия зовет!» глава государства отметил, что цифровые деньги ничем не обеспечены, а в некоторых странах запрещены.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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