Аналитик предрек сильное падение биткоина

Владимир Левченко подчеркнул, что в ближайшей перспективе высока вероятность падение цен на криптовалюты. 

При повышении реальных процентных ставок рынок ждет падение цен на все активы, особенно на криптовалюты, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.

«Деньги уходят и спасаются от инфляции фиатных валют, а биткоин в этом плане удобнее, это реальное цифровое золото. Он абсолютно бесполезен. Давайте вернемся хотя бы на год назад, за это время биткоин вырос сильнее, чем любой другой актив. То, что я вижу сейчас, если мы увидим рост реальных процентных ставок, то мы увидим падение цен на все активы, и криптовалюты в этом плане должны будут пострадать больше всех», - отметил Левченко.

Глава Центробанка еще в начале года заявляла, что инфляция будет временной, теперь повышение ключевой ставки перед «локдауном» потянуло цены вверх с новой силой, заявил он в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости
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