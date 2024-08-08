«Большой шаг вперед»: Закон о майнинге позволит вывести индустрию из серой зоны

Закон о легализации майнинга, принятый президентом России Владимиром Путиным, выведет активно развивающуюся индустрию на новый уровень, не отбирая при этом мощности у граждан. Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Игорь Припачкин.

Президент России подписал закон, который позволит с ноября легализовать в стране майнинг криптовалют. Заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления. Припачкин отметил, что индустрия майнинга с каждым годом только продолжает набирать обороты, поэтому новый закон сейчас как нельзя актуален.

«Ту индустрию, которая уже существует, приводят в порядок в соответствии с законодательством, чтобы у них была возможность легально строить свой бизнес, а не находиться в серой зоне. Учитывая то, что объемы инвестиций в этой области растут, то сейчас это выгодно. Этому бизнесу десять лет и объемы только увеличиваются. В настоящее время, например, курс биткоина пошел вниз, но это временная история, потом он пойдет вверх. Есть специальный расчет, который позволяет определить эффективность инвестиций, люди этим пользуются. Это зависит от доступа к электричеству, сколько будет оно стоить. Так что это инвестиции с перспективой не менее трех лет», - пояснил Припачкин.

По его словам, закон также позволит упорядочить эту деятельность, не забирая при этом энергоресурсы у граждан.

«Сейчас этот бизнес возможен только в промышленных масштабах, где-то в гараже на коленке это уже не получится сделать. Просто сейчас власти хотят эту деятельность упорядочить, чтобы майнеры не использовали тарифы для населения, тем самым создавая нагрузку, которая отбирает свободные мощности у других граждан. А в промышленном майнинге – пожалуйста, инвестируйте, подключайтесь к промышленным мощностям. А когда люди пользуются льготными тарифами – это неправильно. Так что мы считаем, что этот закон – только начало пути в реализации всей этой индустрии. Потому что дискуссия об этом велась семь лет, Центробанк изначально был категорически против, а сейчас удалось его переубедить. Поэтому это большой успех для индустрии и первый шаг вперед», - подытожил он.

Ранее пресс-служба Следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщила, что у жителей дачных товариществ под Иркутском изъяли оборудование для майнинга криптовалют. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оплату потребления электроэнергии они производили по льготному тарифу для бытовых нужд.

