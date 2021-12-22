Курортный сбор в Сочи увеличили до 50 рублей в сутки

Председатель заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что повышение связано с необходимостью развивать территории, так как на подготовку к курортному сезону «затрачиваются значительные суммы».

«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учётом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов», - сказал он.

Бурлачко добавил, что в Сочи размер курортного сбора в 2022 году будет ещё больше - 50 рублей в сутки.

Ранее горные курорты Сочи «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» первыми в России получили международные знаки безопасных путешествий Safe Travels, передаёт ОТР.

