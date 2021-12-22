Курортный сбор в Сочи увеличили до 50 рублей в сутки
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой закон, согласно которым курортный сбор в регионе увеличился с 10 рублей до 30 рублей в сутки, сообщает ТАСС.
Председатель заксобрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что повышение связано с необходимостью развивать территории, так как на подготовку к курортному сезону «затрачиваются значительные суммы».
«Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учётом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов», - сказал он.
Бурлачко добавил, что в Сочи размер курортного сбора в 2022 году будет ещё больше - 50 рублей в сутки.
Ранее горные курорты Сочи «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» первыми в России получили международные знаки безопасных путешествий Safe Travels, передаёт ОТР.
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