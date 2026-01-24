Россиян предупредили об опасности роста музыкального ИИ-контента

Он добавил, что на ИИ-треки приходится до 35% загрузок новой музыки и 2% прослушиваний (в 2025 году — 0,5% прослушиваний). Кроме того, 97% слушателей не могут отличить ИИ-трек от того, который был создан человеком.

По мнению Ворошилова, необходимо выработать понятные и прозрачные правила использования нейросетей, создать актуальную законодательную базу и обеспечить защиту интересов исполнителей и авторов.

По данным платформы TopHit, 23 января впервые в истории ИИ-треки заняли три места в топ-10 Top All Internet Hits Russia Weekly Chart. При этом, по словам основателя платфомы Игоря Краева, первый ИИ-трек, попавший в топ-100 композиций российского интернета, зафиксировали совсем недавно — 11 декабря.

Краев добавил, что ИИ-хиты легко взломали рекомендательные алгоритмы популярных стриминговых сервисов. Если же тенденция не изменится, большая часть популярного в интернете контента будет создавать при помощи нейросетей к концу 2026 года.

Ранее генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский заявил, что сегодня на эстраде действительно сложно выделить ярких исполнителей, к тому же искусственный интеллект (ИИ) пытается активно конкурировать с ними, однако проигрывает. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

