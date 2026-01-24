Россиян предупредили об опасности роста музыкального ИИ-контента

Стремительное проникновение в чарты музыки, сгенерированной нейросетями, а также ее растущее потребление становится ключевым вызовом для индустрии, грозящим прекращением осознанного потребления контента. Об этом заявил операционный директор музыкального дистрибьютора Pulse Максим Ворошилов.

«Перед музыкальным рынком стоит целый комплекс вопросов. Нужно ли запретить монетизацию музыки, созданной ИИ? Допускать ли вообще такой контент на платформы? Как его потребление будет влиять на распределение вознаграждения между правообладателями?» — заявил Ворошилов.

Сын Шаинского назвал бездушной музыку, созданную нейросетью

Он добавил, что на ИИ-треки приходится до 35% загрузок новой музыки и 2% прослушиваний (в 2025 году — 0,5% прослушиваний). Кроме того, 97% слушателей не могут отличить ИИ-трек от того, который был создан человеком.

По мнению Ворошилова, необходимо выработать понятные и прозрачные правила использования нейросетей, создать актуальную законодательную базу и обеспечить защиту интересов исполнителей и авторов.

По данным платформы TopHit, 23 января впервые в истории ИИ-треки заняли три места в топ-10 Top All Internet Hits Russia Weekly Chart. При этом, по словам основателя платфомы Игоря Краева, первый ИИ-трек, попавший в топ-100 композиций российского интернета, зафиксировали совсем недавно — 11 декабря.

Краев добавил, что ИИ-хиты легко взломали рекомендательные алгоритмы популярных стриминговых сервисов. Если же тенденция не изменится, большая часть популярного в интернете контента будет создавать при помощи нейросетей к концу 2026 года.

Ранее генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский заявил, что сегодня на эстраде действительно сложно выделить ярких исполнителей, к тому же искусственный интеллект (ИИ) пытается активно конкурировать с ними, однако проигрывает. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

