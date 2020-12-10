Крым продлил мораторий на введение курортного сбора до мая 2022 года
Мораторий на введение курортного сбора в Крыму решили продлить до 1 мая 2022 года. Об этом рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, передает ТАСС.
Ранее власти Крыма приняли решение перенести введение курортного сбора на территории полуострова до 1 мая 2021 года.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, почему Россия не торопится разрешать населению посещать временно закрытые для туризма страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Крым продлил мораторий на введение курортного сбора до мая 2022 года
- ЦБ нашел способ защитить россиян от навязывания услуг
- Хакеры взломали серверы с данными о вакцине Pfizer и BioNTech
- В России выявлено 27 927 новых зараженных COVID-19
- Организатор блэкаута Крыма приговорен к 19 годам колонии в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru