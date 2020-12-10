Крым продлил мораторий на введение курортного сбора до мая 2022 года

Мораторий на введение курортного сбора в Крыму решили продлить до 1 мая 2022 года. Об этом рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, передает ТАСС.

Власти Таиланда откажутся от массового туризма в ближайший год

Ранее власти Крыма приняли решение перенести введение курортного сбора на территории полуострова до 1 мая 2021 года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, почему Россия не торопится разрешать населению посещать временно закрытые для туризма страны.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КрымКурортный Сбор
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