Куриное мясо подорожает в России
Цены на куриное мясо в России увеличатся во второй половине 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства.
Как отмечается, рост цен будет связан с покрытием расходов на производство. Трудности возникли в российском птицеводстве из-за отсутствия импортных инкубационных яиц.
По предварительным данным, из-за этого вся куриная продукция подорожает в целом на 5%.
Ранее птицеводы заявили о «колоссальном» избытке мяса птицы РФ на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru