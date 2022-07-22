Куриное мясо подорожает в России

Цены на куриное мясо в России увеличатся во второй половине 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства.

Как отмечается, рост цен будет связан с покрытием расходов на производство. Трудности возникли в российском птицеводстве из-за отсутствия импортных инкубационных яиц.