Куриное мясо подорожает в России

Цены на куриное мясо в России увеличатся во второй половине 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства.

Как отмечается, рост цен будет связан с покрытием расходов на производство. Трудности возникли в российском птицеводстве из-за отсутствия импортных инкубационных яиц.

Российские производители договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца

По предварительным данным, из-за этого вся куриная продукция подорожает в целом на 5%.

Ранее птицеводы заявили о «колоссальном» избытке мяса птицы РФ на рынке.

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ФОТО: РИА Новости
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