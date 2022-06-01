Птицеводы заявили о «колоссальном» избытке мяса птицы РФ на рынке
В России возник «колоссальный профицит» на рынке мяса птицы утверждают в Национальном птицеводческом союзе. Только за первые четыре месяца нынешнего года предприятия отрасли нарастили объем выпуска продукции более чем на 8%. Речь идёт о дополнительных 160 тыс. тоннах мяса птицы.
Об этом сообщил генеральный директор НПС Сергей Лахтюхов. Он выступил на форуме, посвященному инвестиционному потенциалу сельского хозяйства Дальнего Востока. Вместе с тем, несмотря на столь значительный профицит, в стране все-таки существует импорт. По словам Лахтюхова, значительная его часть приходится на регионы Дальнего Востока.
При этом дальневосточный регион в плане развития птицеводства интересен, прежде всего, своим экспортным потенциалом. Стратегическое преимущество в данном случае обусловлено возможностью отправлять продукцию за рубеж по железной дороге на фоне кризиса морских перевозок из-за дефицита контейнеров.
По итогам двух последних лет более половины всего экспорта мяса птицы пришлось на Китай. К этому сейчас добавляется Вьетнам, кроме того, началось активное продвижение продукции отечественного птицеводства в Малайзию и Индонезию, отметил гендиректор НПС.
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