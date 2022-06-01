Птицеводы заявили о «колоссальном» избытке мяса птицы РФ на рынке

В России возник «колоссальный профицит» на рынке мяса птицы утверждают в Национальном птицеводческом союзе. Только за первые четыре месяца нынешнего года предприятия отрасли нарастили объем выпуска продукции более чем на 8%. Речь идёт о дополнительных 160 тыс. тоннах мяса птицы.

Об этом сообщил генеральный директор НПС Сергей Лахтюхов. Он выступил на форуме, посвященному инвестиционному потенциалу сельского хозяйства Дальнего Востока. Вместе с тем, несмотря на столь значительный профицит, в стране все-таки существует импорт. По словам Лахтюхова, значительная его часть приходится на регионы Дальнего Востока.