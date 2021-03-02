Российские производители договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца

Ключевые компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на яйца и мясо птицы, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В сообщении говорится, что такое решение было принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и представителей крупнейших предприятий птицеводческой отрасли. На совещании компании заявили о необходимости сохранения экономической доступности своей продукции для населения.

В заявлении Минсельхоза также отмечается, что рост цен на продукцию птицеводства связан с увеличением стоимости кормов, снижением объёмов производства из-за распространения гриппа птиц и сокращением поставок импортных инкубационных яиц «из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц, сообщает RT. Проверка проводится на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.