Российские производители договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца
Ключевые компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на яйца и мясо птицы, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
В сообщении говорится, что такое решение было принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и представителей крупнейших предприятий птицеводческой отрасли. На совещании компании заявили о необходимости сохранения экономической доступности своей продукции для населения.
В заявлении Минсельхоза также отмечается, что рост цен на продукцию птицеводства связан с увеличением стоимости кормов, снижением объёмов производства из-за распространения гриппа птиц и сокращением поставок импортных инкубационных яиц «из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС».
Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц, сообщает RT. Проверка проводится на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- Более 50 школьников в Красноярске госпитализировали с пищевым отравлением
- Российские производители договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца
- Зрители выберут российского участника «Евровидения-2021» 8 марта
- Зампрокурора на транспорте Москвы объявлен в международных розыск
- В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru