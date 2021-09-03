Путин: бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на десять лет
На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на десять лет, заявил президент России в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.
«Надеемся, что преференционный режим на Курилах даст весомый результат для запуска проектов в приоритетных сферах», - передает слова президента РИА Новости.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Ранее в ходе форума министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» подписали соглашение о создании города Спутник с населением 300 тысяч человек вблизи Владивостока.
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