Путин: бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на десять лет

На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на десять лет, заявил президент России в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.