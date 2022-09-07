Кукурузный элеватор в Амурской области будет построен с поддержкой государства

Кроме того, инвестор получит поддержку по широкому спектру вопросов, связанных с реализацией проекта, в том числе в части инфраструктурного обеспечения предприятия, привлечения финансирования и заключения контрактов. Так, все это поспособствует созданию оптимальных условий для успешной реализации проекта в поставленные сроки.

Таким образом, вторая очередь проекта создаст дополнительные мощности по хранению и сушке зерна для аграриев Амурской области. Элеватор позволит увеличить хранение до 50 тысяч зерна и производительность до 120 тонн семян в час. Начать строительство компания готова уже в начале 2023 года, а пользоваться зернохранилищем местные производители кукурузы смогут уже осенью следующего года. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, у амурских аграриев растет интерес к кукурузе, и посевные площади под эту культуру с каждым годом увеличиваются. Он указал, что в прошлом году было задействовано 12 тысяч гектаров, в этом году – уже 23 тысячи.

В свою очередь заместитель председателя правительства Амурской области, министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков добавил, что элеватор позволит увеличить производство кукурузы, что хорошо отразится и на севообороте сои. А региону, как главному поставщику сои в ДФО, очень важно увеличивать объемы производства, подчеркнул Турков.

