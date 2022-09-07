Кукурузный элеватор в Амурской области будет построен с поддержкой государства
Вторую очередь строящегося в регионе комплекса по хранению и сушке кукурузы освободят от налога на имущество и прибыль, инвестпроект будет реализован на территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская». Соответствующее соглашение заключили правительство Амурской области, компания «Таргет Агро» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как рассказала директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко, резидентам ТОР будет доступен широкий перечень льгот и преференций, в частности сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также несколько упрощенных административных процедур. Со своей стороны, заместитель гендиректора КРДВ по экономическому развитию Дарья Кирьянова отметила, что Корпорация окажет содействие инвестору в получении статуса резидента ТОР «Приамурская». По ее словам, для этого при поддержке Минвостокразвития будет проработано расширение границ территории опережающего развития.
Кроме того, инвестор получит поддержку по широкому спектру вопросов, связанных с реализацией проекта, в том числе в части инфраструктурного обеспечения предприятия, привлечения финансирования и заключения контрактов. Так, все это поспособствует созданию оптимальных условий для успешной реализации проекта в поставленные сроки.
Таким образом, вторая очередь проекта создаст дополнительные мощности по хранению и сушке зерна для аграриев Амурской области. Элеватор позволит увеличить хранение до 50 тысяч зерна и производительность до 120 тонн семян в час. Начать строительство компания готова уже в начале 2023 года, а пользоваться зернохранилищем местные производители кукурузы смогут уже осенью следующего года. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, у амурских аграриев растет интерес к кукурузе, и посевные площади под эту культуру с каждым годом увеличиваются. Он указал, что в прошлом году было задействовано 12 тысяч гектаров, в этом году – уже 23 тысячи.
В свою очередь заместитель председателя правительства Амурской области, министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков добавил, что элеватор позволит увеличить производство кукурузы, что хорошо отразится и на севообороте сои. А региону, как главному поставщику сои в ДФО, очень важно увеличивать объемы производства, подчеркнул Турков.
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