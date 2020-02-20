Кудрин заявил о рекордном неисполнении расходов бюджета в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сообщил о том, что неисполненные расходы бюджета за 2019 год стали рекордными. По его подсчетам, эта сумма составляет 1,122 трлн рублей, передает РИА Новости.

Кудрин доложил, что, несмотря на то, что расходы федерального бюджета выросли, процент исполнения можно считать одним из самых маленьких за все годы. Он отметил, что речь идет как об общем исполнении бюджета (94,5%), так и об исполнении федеральной адресной инвестиционной программы (76%), отмечает РИА ФАН.