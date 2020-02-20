Кудрин заявил о рекордном неисполнении расходов бюджета в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сообщил о том, что неисполненные расходы бюджета за 2019 год стали рекордными. По его подсчетам, эта сумма составляет 1,122 трлн рублей, передает РИА Новости.
Кудрин доложил, что, несмотря на то, что расходы федерального бюджета выросли, процент исполнения можно считать одним из самых маленьких за все годы. Он отметил, что речь идет как об общем исполнении бюджета (94,5%), так и об исполнении федеральной адресной инвестиционной программы (76%), отмечает РИА ФАН.
По данным Минфина РФ, профицит бюджета России за 2019 год, по предварительной оценке, составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей.
Ранее Кудрин подсчитал, во сколько бюджету обойдутся социальные и экономические меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
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