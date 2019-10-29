За сокращение госучастия в экономике высказалась половина участников Дней московской конкуренции

Сократить долю государственного участия в экономике до 40% предложили участники стартового мероприятия Дней московской конкуренции. О результатах голосования, в котором приняли участие свыше 400 представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Почти половина проголосовавших пришли к выводу, что минимальная доля присутствия государства в экономике должна быть порядка 40%. Чуть меньше — 35% — посчитали, что приемлемым будет уровень 40-50%. И лишь два процента присутствующих в зале высказались, что доля государства должна составлять 50-70%», — сообщил чиновник.

Кроме того, по словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, также присутствовавшего на встрече, голосование показало, что развитие конкурентной среды остаётся актуальной темой в рамках выполнения Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы. Добавим, что конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» дала старт масштабному городскому проекту Дни московской конкуренции, который впервые проходит в столице.

