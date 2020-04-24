Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти
Точных прогнозов по ценам не нефть сейчас не может сделать никто, но на нынешних уровнях она вряд ли продержится два года, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
После покупки Минфином контрольного пакета акций Сбербанка ликвидная часть Фонда национального благосостояния составит 9 триллионов рублей, при цене на нефть на уровне $15 за баррель этих резервов хватит на покрытие дефицита нефтегазовых доходов примерно в течение двух лет. Такой прогноз сделали экономисты Deutsche Bank Пётр Сидоров и Кристиан Ветошка, пишет РБК. При этом сейчас российская нефть Urals в Европе стоит ещё меньше — $11,6–12,1 за баррель. Это минимум с 1999 года.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН поставил под сомнение реалистичность такого сценария.
«Это чисто технический расчёт. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии — например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут всё просто. Есть бюджетное правило, в соответствии с которым расходуется Фонд национального благосостояния. Смысл всех этих расчётов состоит в том, что когда цена нефти ниже цены отсечения, то есть $42,5, из ФНБ берутся деньги ровно на ту сумму, которой не хватает до цены отсечения. Все прекрасно понимают, что шансов на то, что нефть будет стоить в среднем $15 в течение двух лет, не очень много. Поэтому в качестве одного их теоретических вариантов его (этот сценарий — прим. НСН) рассмотреть можно, но не более того», - сказал он.
По словам собеседника НСН, относительно точное прогнозирование сейчас просто невозможно.
«Никто не понимает, что будет происходить, и все об этом более или менее откровенно говорят. Всё будет зависеть от динамики, продолжительности, глубины пандемии, потому что цена на нефть — это производная от того, что происходит с мировой экономикой. Что с ней будет происходить, никто сейчас не знает. Все могут оперировать фантазийными сценариями: «Что будет, если пандемия закончится через три месяца? Через год?». Таких прогнозов сейчас как собак нерезаных, и все они разные», - отметил Ракша.
Цены на нефть начнут восстанавливаться уже в этом году, полагают эксперты. На них может повлиять стартующее в мае сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, а во второй половине года ожидается постепенное восстановление спроса на нефть. Как пишет РБК, цена Urals к концу года может подняться до $25–30 за баррель.
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