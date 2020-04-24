Чистая теория: Экономист об исчерпании ФНБ за два года при дешёвой нефти

После покупки Минфином контрольного пакета акций Сбербанка ликвидная часть Фонда национального благосостояния составит 9 триллионов рублей, при цене на нефть на уровне $15 за баррель этих резервов хватит на покрытие дефицита нефтегазовых доходов примерно в течение двух лет. Такой прогноз сделали экономисты Deutsche Bank Пётр Сидоров и Кристиан Ветошка, пишет РБК. При этом сейчас российская нефть Urals в Европе стоит ещё меньше — $11,6–12,1 за баррель. Это минимум с 1999 года.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН поставил под сомнение реалистичность такого сценария.

«Это чисто технический расчёт. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии — например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут всё просто. Есть бюджетное правило, в соответствии с которым расходуется Фонд национального благосостояния. Смысл всех этих расчётов состоит в том, что когда цена нефти ниже цены отсечения, то есть $42,5, из ФНБ берутся деньги ровно на ту сумму, которой не хватает до цены отсечения. Все прекрасно понимают, что шансов на то, что нефть будет стоить в среднем $15 в течение двух лет, не очень много. Поэтому в качестве одного их теоретических вариантов его (этот сценарий — прим. НСН) рассмотреть можно, но не более того», - сказал он.