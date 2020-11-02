Рубль обвалился и укрепляться не собирается

Первый рабочий день ноября ознаменовался резким падением курса российской валюты. Доллар вплотную подобрался к отметке 81 рубль, евро превысил 94 рубля. Последовавшая коррекция была незначительной: 80,71 за доллар и 93,87 за евро на 19.40 мск.

Ситуацию с курсом национальной валюты прокомментировал представитель Кремля в оптимистичных тонах: на макроуровне ситуация является абсолютно стабильной, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил слова главы государства Владимира Путина, который советовал россиянам не обращать внимание на курс, поскольку в подавляющем большинстве они получают доход именно в рублях. А так как страна сокращает зависимость от импорта, то такого рода скачки национальной валюты все меньше и меньше влияют на динамику цен для населения.

Из долгоиграющих факторов давления на рубль следует отметить ухудшение ситуации с коронавирусом, которое фиксируется по всему миру. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом превысило 46,5 миллионов человек, 1,2 миллиона из которых скончались. Рост количества зараженных и новые ограничения, в частности, в европейских странах очевидно повлекут за собой снижения спроса на энергоносители, что, в свою очередь, давит на нефтяной рынок.

Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что рубль рухнул за сутки до выборов президента США. По мнению экспертов, в нынешний курс российской валюты уже заложена еще не состоявшаяся победа демократа Джо Байдена, которая, как считается, повлечет за собой ужесточение санкционной политики в отношении России. Байден неоднократно высказывался в адрес России в чрезвычайно жестком ключе: в одном из последних выступлений он назвал РФ «главной угрозой для США». По последним предвыборным рейтингам, Байден опережает Дональда Трампа на 10%.

С окончанием подсчета голосов на выборах президента США «штормовая погода» для рубля никуда не денется. Как рассказал в эфире НСН директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев, вторая волна будет длиннее первой, по окончании президентских выборов в США стоит ожидать новые антироссийские санкции, восстановление российской экономики после первой волны закончилось, и цены на нефть к концу года не восстановятся.

«Все факторы, которые давят на рубль, вряд ли изменятся, и курс рубля будет ослабевать», - заключил собеседник агентства.

А это значит, что движение курса рубля будет похоже на рафтинг.

Аналитики, опрошенные «Газетой.ру», полагают, что к концу года курс доллара приблизится к отметке 85 рублей, евро – к 98-100 рублям.

