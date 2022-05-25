В Счетной палате предупредили о грядущем спаде в экономике
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в среду с отчетом перед депутатами Государственной Думы, заявил, что анализируя действия кабинета министров по преодолению кризиса, пока не видит мер, с помощью чего правительство остановит падение экономики страны на 8-10% в 2022 году, сообщают РИА Новости.
Вместе с тем он отметил, что специалистам Счетной палаты пока не удалось достаточно глубоко проанализировать происходящие процессы, поскольку эта работа недавно началась.
Кудрин высказал предположение, что руководство страны в этой ситуации для смягчения последствий такого спада для населения должно предпринять меры для дополнительной поддержки граждан.
«Я скорее думаю, действительно, можно существенно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода» - добавил глава Счётной палаты.
Ранее Кудрин не исключил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году.
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