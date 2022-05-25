В Счетной палате предупредили о грядущем спаде в экономике

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в среду с отчетом перед депутатами Государственной Думы, заявил, что анализируя действия кабинета министров по преодолению кризиса, пока не видит мер, с помощью чего правительство остановит падение экономики страны на 8-10% в 2022 году, сообщают РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что специалистам Счетной палаты пока не удалось достаточно глубоко проанализировать происходящие процессы, поскольку эта работа недавно началась.