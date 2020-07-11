Кудрин: Российская экономика оказалась в застое

Кудрин считает, что России, которой необходимо быстро оказываться от нефтяной структуры экономики и вкладывать средства в человеческий капитал, потребуется на 1% ВВП увеличить государственные расходы на науку и образование и здравоохранение. Также, по его мнению, необходимо минимум вдвое сократить регуляторную нагрузку на бизнес и создавать крупные экономических агломераций на уровне регионов.

«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», - цитирует Кудрина РИА Новости.

Кудрин отметил, что с учетом падения экономики из-за коронаривируса в этом году на 5% средний рост экономики России за 10-летие составит всего 1% ВВП. По его мнению, «это исторически мало».

Он также отметил, что за последние 30 лет экономика страны выросла на 30%, что также мало по мировым меркам.

«Россия, конечно, может расти и на 3-5% (в год – прим. НСН)», - заявил Кудрин.

Ранее бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин в эфире НСН отреагировал на идею главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева убрать пару нулей с российских банкнот . Дубинин указал, что вопрос деноминации при снижающихся показателях инфляции неактуален. В условиях спада доходов населения «в этом году вряд ли можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут», - предположил собеседник агентства. А, значит, деноминации россиянам в ближайшее время ожидать не стоит, - заверил Сергей Дубинин.