Кудрин: Российская экономика оказалась в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, который возможно преодолеть, проведя достаточные структурные реформы. Об этом он заявил на лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).
Кудрин считает, что России, которой необходимо быстро оказываться от нефтяной структуры экономики и вкладывать средства в человеческий капитал, потребуется на 1% ВВП увеличить государственные расходы на науку и образование и здравоохранение. Также, по его мнению, необходимо минимум вдвое сократить регуляторную нагрузку на бизнес и создавать крупные экономических агломераций на уровне регионов.
«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», - цитирует Кудрина РИА Новости.
Кудрин отметил, что с учетом падения экономики из-за коронаривируса в этом году на 5% средний рост экономики России за 10-летие составит всего 1% ВВП. По его мнению, «это исторически мало».
Он также отметил, что за последние 30 лет экономика страны выросла на 30%, что также мало по мировым меркам.
«Россия, конечно, может расти и на 3-5% (в год – прим. НСН)», - заявил Кудрин.
Ранее бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин в эфире НСН отреагировал на идею главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева убрать пару нулей с российских банкнот . Дубинин указал, что вопрос деноминации при снижающихся показателях инфляции неактуален. В условиях спада доходов населения «в этом году вряд ли можно говорить о каком-то росте инфляции. Скорее, наоборот, будет дефляционная тенденция и до роста экономики цены расти не будут», - предположил собеседник агентства. А, значит, деноминации россиянам в ближайшее время ожидать не стоит, - заверил Сергей Дубинин.
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