Хинштейн: Из бюджета РФ ежегодно пропадает больше трёх миллиардов рублей
Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы в эфире НСН заявил о несостоятельности контрактной системы в государственном секторе.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что ежегодно из федерального бюджета воруют порядка 2-3 млрд рублей. При этом, он уточнил, что цифры взяты из уголовных дел. Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Александр Хинштейн в беседе с НСН заявил, что в реальности эти цифры значительно выше.
«Коррупционные преступления, связанные с хищением бюджетных средств, имеют высокую степень латентности. Соответственно основываться только на установленных в рамках следствия суммах ущерба было бы неправильно и некорректно - не показывают реального положения вещей. Поэтому, я полагаю, что сумма ежегодных потерь для бюджета превышает названную Алексеем Леонидовичем, это если мы говорим в целом, а не о том, что проходит через уголовные дела», - сказал Хинштейн.
Кудрин уточнил, что общий объем нарушений за последний год составил около 804 млрд рублей. Среди нарушений две третьих составляют бухгалтерские ошибки и просчеты в процедурах закупок, что не является уголовным преступлением.
Однако, депутат Хинштейн отметил наличие коррупционной составляющей в государственных контрактах.
«Если подрядчик выполняет не тот объем работ, который должен был сделать, то, конечно, это хищение – завышается цена закупок. Такие, к сожалению, способы и механизмы продолжают существовать и изменения в формировании контрактной системы пока должных результатов, увы, не дали в том объёме, в котором необходимо. По-прежнему мы видим, что многие государственные контракты заключаются по начальной цене с отклонением в пределах 1%. Это означает, что реальной конкуренции на торгах очень часто не возникает. А это один из главных источников для хищения бюджетных средств», - уточнил собеседник НСН.
Глава Счетной палаты тем временем отметил, что ведомство планирует переход от поиска отдельных финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.
Ранее в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбала подтвердил слова Кудрина об украденных бюджетных средствах.
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