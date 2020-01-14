Хинштейн: Из бюджета РФ ежегодно пропадает больше трёх миллиардов рублей

Кудрин уточнил, что общий объем нарушений за последний год составил около 804 млрд рублей. Среди нарушений две третьих составляют бухгалтерские ошибки и просчеты в процедурах закупок, что не является уголовным преступлением.

Однако, депутат Хинштейн отметил наличие коррупционной составляющей в государственных контрактах.

«Если подрядчик выполняет не тот объем работ, который должен был сделать, то, конечно, это хищение – завышается цена закупок. Такие, к сожалению, способы и механизмы продолжают существовать и изменения в формировании контрактной системы пока должных результатов, увы, не дали в том объёме, в котором необходимо. По-прежнему мы видим, что многие государственные контракты заключаются по начальной цене с отклонением в пределах 1%. Это означает, что реальной конкуренции на торгах очень часто не возникает. А это один из главных источников для хищения бюджетных средств», - уточнил собеседник НСН.

Глава Счетной палаты тем временем отметил, что ведомство планирует переход от поиска отдельных финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере.

Ранее в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбала подтвердил слова Кудрина об украденных бюджетных средствах.



