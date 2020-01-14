Антикоррупционный комитет подтвердил слова Кудрина об украденных бюджетных средствах

Из российского федерального бюджета в год воруют до трех миллиардов рублей, отметил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, общий объем нарушений за последний год составил 804 млрд рублей. Сюда входят и ошибки в бухгалтерском учете, и просчеты в процедурах закупок. При этом Кудрин подчеркнул, что оба вида нарушений не относятся к уголовным преступлениям.

Много это или мало - 3 млрд украденных из бюджета, НСН спросила у эксперта Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктора Цымбала.

«У Кудрина должность такая – главы Счетной палаты – он обладает информацией, приближенной к реальности. К тому же цифры берутся из материалов уголовных дел, арбитражных процессов по взысканию ущерба, недоимок. Значит об этих хищениях уже известно. Нужно помнить еще и принцип айсберга: мы видим меньшую его часть. Так что можно сказать, что, скорее всего, это действительная ситуация», - считает эксперт.