Антикоррупционный комитет подтвердил слова Кудрина об украденных бюджетных средствах
В НАК считают, что коррупционный айсберг в России уже вскрыт. Эксперт Комитета заявил НСН, что озвученные Кудриным 3 млрд рублей, украденных из бюджета,- реальная цифра.
Из российского федерального бюджета в год воруют до трех миллиардов рублей, отметил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, общий объем нарушений за последний год составил 804 млрд рублей. Сюда входят и ошибки в бухгалтерском учете, и просчеты в процедурах закупок. При этом Кудрин подчеркнул, что оба вида нарушений не относятся к уголовным преступлениям.
Много это или мало - 3 млрд украденных из бюджета, НСН спросила у эксперта Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктора Цымбала.
«У Кудрина должность такая – главы Счетной палаты – он обладает информацией, приближенной к реальности. К тому же цифры берутся из материалов уголовных дел, арбитражных процессов по взысканию ущерба, недоимок. Значит об этих хищениях уже известно. Нужно помнить еще и принцип айсберга: мы видим меньшую его часть. Так что можно сказать, что, скорее всего, это действительная ситуация», - считает эксперт.
Практика последних лет показывает, что сейчас практически нет неприкасаемых. Обвинения по участию в коррупционных схемах были предъявлены, в том числе, гендиректору компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову, бывшему замглавы Минрегионразвития Роману Панову за хищения при подготовке саммита АТЭС, губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, бывшему руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Александру Реймеру, главе республики Коми Вячеславу Гайзеру.
«Сумма это достаточно большая, но обнадеживает, что борьба с коррупцией идет, и сейчас вышла на очередной этап. И скорее всего, этот айсберг мы перевернули, подходим к его днищу, основанию. Значит мы уже вскрыли большую часть, надеюсь, вскроем скоро всё, все язвы», -уверен Виктор Цымбал.
Кудрин добавил, что в ближайшее время Счетная палата начнет переход от поиска отдельных финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. Это, по словам экономиста, позволит больше влиять на ситуацию в стране. Кудрин уточнил, что это не значит, что Палата перестанет выявлять финансовые нарушения.
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