Кудрин раскрыл эффективный способ борьбы с бедностью

Государственные субсидии могут стать более эффективным механизмом борьбы с бедностью в России по сравнению с возможной отменой налога на доходы физических лиц для малоимущих граждан. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с журналистами.

По его словам, уменьшение базы налогообложения – довольно косвенная мера для решения задачи, однако даже она должна приветствоваться. Госдотации, по словам Кудрина, необходимо выделять адресно, по признаку доходности на одного человека в семье. При этом, как подчеркнул глава СП, кабинет министров до сих пор не выходило с конкретными предложениями.

Как стало ранее известно, депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект об освобождении от НДФЛ граждан, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Документ уже должны были передать в правительство для получения официального заключения.