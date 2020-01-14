Кудрин раскрыл эффективный способ борьбы с бедностью
Государственные субсидии могут стать более эффективным механизмом борьбы с бедностью в России по сравнению с возможной отменой налога на доходы физических лиц для малоимущих граждан. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с журналистами.
По его словам, уменьшение базы налогообложения – довольно косвенная мера для решения задачи, однако даже она должна приветствоваться. Госдотации, по словам Кудрина, необходимо выделять адресно, по признаку доходности на одного человека в семье. При этом, как подчеркнул глава СП, кабинет министров до сих пор не выходило с конкретными предложениями.
Как стало ранее известно, депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект об освобождении от НДФЛ граждан, имеющих доход ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Документ уже должны были передать в правительство для получения официального заключения.
При этом, как отмечает «Свободная пресса», НДФЛ для малоимущих могут отменить за счет остальных – тем, кто получает побольше, даже немного, ставку налога могут поднять с 13% до 18%.
По оценке директора Института свободы Федор Бирюков, такая инициатива попахивает даже не популизмом, а мечтательством. По его словам, для нормальной жизни россиянину нужно гораздо больше, чем 25 тыс. рублей (два размера МРОТ), однако бюрократия не собирается делиться сверхприбылями и развивать реальный сектор экономики.
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