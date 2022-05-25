Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России не следует торопиться с выходом из международных договоров и соглашений. По его словам, российская экономика сильно связана с мировой, она много экспортирует и импортирует. Производить все необходимое самостоятельно страна однозначно не может, заявил Кудрин в среду в ходе выступления в Госдуме.
По мнению главы Счетной палаты, Россия должна «максимально получать эффект от международного сотрудничества», а не отказываться от него, передает «Интерфакс».
Также Кудрин призвал не отказываться от Болонской системы образования, отметив, что ее образовательные стандарты распространены и в Азии.
Кроме того, Кудрин заявил, что анализируя действия кабмина по преодолению кризиса, пока не видит мер, с помощью чего правительство остановит падение экономики страны на 8-10% в 2022 году.
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