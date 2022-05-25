Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России не следует торопиться с выходом из международных договоров и соглашений. По его словам, российская экономика сильно связана с мировой, она много экспортирует и импортирует. Производить все необходимое самостоятельно страна однозначно не может, заявил Кудрин в среду в ходе выступления в Госдуме.

По мнению главы Счетной палаты, Россия должна «максимально получать эффект от международного сотрудничества», а не отказываться от него, передает «Интерфакс».