Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что России не следует торопиться с выходом из международных договоров и соглашений. По его словам, российская экономика сильно связана с мировой, она много экспортирует и импортирует. Производить все необходимое самостоятельно страна однозначно не может, заявил Кудрин в среду в ходе выступления в Госдуме.

По мнению главы Счетной палаты, Россия должна «максимально получать эффект от международного сотрудничества», а не отказываться от него, передает «Интерфакс».

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Также Кудрин призвал не отказываться от Болонской системы образования, отметив, что ее образовательные стандарты распространены и в Азии.

Кроме того, Кудрин заявил, что анализируя действия кабмина по преодолению кризиса, пока не видит мер, с помощью чего правительство остановит падение экономики страны на 8-10% в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Алексей Кудрин
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