МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ

Также, по его словам, на данный момент не обсуждается возможность закрытия представительства ВОЗ в России.

Ранее в марте комитет министров Совета Европы провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Российские официальные лица подчеркивают, что страна сама вышла из Совета Европы.

