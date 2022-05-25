МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ
Россия в инициативном порядке не планирует выходить из Всемирной организации здравоохранения, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«Нет, про ВОЗ точно говорю, что нет», - отметил он, отвечая на вопрос журналиста.
Также, по его словам, на данный момент не обсуждается возможность закрытия представительства ВОЗ в России.
Ранее в марте комитет министров Совета Европы провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Российские официальные лица подчеркивают, что страна сама вышла из Совета Европы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru