МИД РФ: Россия не будет выходить из ВОЗ

Россия в инициативном порядке не планирует выходить из Всемирной организации здравоохранения, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Нет, про ВОЗ точно говорю, что нет», - отметил он, отвечая на вопрос журналиста.

ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять в Донбасс ряд жизненно важных препаратов

Также, по его словам, на данный момент не обсуждается возможность закрытия представительства ВОЗ в России.

Ранее в марте комитет министров Совета Европы провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Российские официальные лица подчеркивают, что страна сама вышла из Совета Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗМИД РФ
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