Кудрин предсказал снижение ВВП в России на 8 процентов
Снижение ВВП в 2020 году может составить 3−5%. Так считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Вместе с тем, он не исключил, что падение может оказаться таким же, как в 2009 году, когда ВВП упал почти до 8%, сообщает «Свободная пресса».
Кудрин отметил, что прогнозы по российской и мировой экономике за две последние недели стали пессимистичнее, передает Ura.ru.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 1,4 триллиона рублей зарезервировал Минфин на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавирусной инфекции в России. Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН рассказал, куда пойдут эти деньги в первую очередь.
«В те отрасли, которые сейчас резко упали. Это сфера обслуживания людей. Сама изоляция привела к тому, что у них исчез спрос. Это, как правило, малые бизнесы, там, в общем-то, нет «жирка». Ресторанный бизнес, туристический бизнес», - отметил специалист.
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