Кудрин предсказал снижение ВВП в России на 8 процентов

Снижение ВВП в 2020 году может составить 3−5%. Так считает глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Вместе с тем, он не исключил, что падение может оказаться таким же, как в 2009 году, когда ВВП упал почти до 8%, сообщает «Свободная пресса».

Кудрин отметил, что прогнозы по российской и мировой экономике за две последние недели стали пессимистичнее, передает Ura.ru.