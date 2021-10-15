Кудрин посчитал существенным снижение уровня бедности в 2020 году

Снижение уровня бедности в России с 12,3% до 12,1% в 2020 году можно считать существенным, учитывая, что год был кризисным. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Для пандемийного года с кризисом, и с падением ВВП, и с локдауном, вот это достижение - снижение бедности, считаю существенным», - сказал Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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Вместе с тем Кудрин завил о необходимости дополнительных мер по снижению уровня бедности в стране.

Ранее Счетная палата сообщала, что в прошлом году снижение уровня бедности было в основном связано с масштабными социальными выплатами.

Президент России Владимир Путин назвал рост доходов граждан главной проблемой в России. Он рассказал об этом в интервью телеканалу CNBC. По его словам, решать этот вопрос нужно на базе качественного роста экономики.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Счетная ПалатаБедностьАлексей Кудрин
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