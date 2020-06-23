Кудрин посчитал корректировку НДФЛ «аккуратной»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в расчете подоходного налога, назвав эту меру "аккуратной". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter Кудрина.

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По мнению Кудрина, корректировка НДФЛ в размере 15%, которые будут взиматься с доходов, превышающих 5 млн рублей в год, станет аккуратным шагом, который позволит снизить непопулярность решения среди населения. Однако он отметил, что стоит избегать дальнейшего изменения налоговой ставки, поскольку любые повышения налогов сказываются на доверии населения к власти.

Ранее президент РФ отметил, что деньги, полученные от повышенного НДФЛ, будут расходоваться на помощь и лечение детям, страдающим редкими заболеваниями.




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ФОТО: flickr.com // ru_minfin
ТЕГИ:НдфлАлексей Кудрин
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