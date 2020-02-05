Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
В Счётной палате прогнозируют снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил её глава Алексей Кудрин, подчеркнув, что вероятность этого «почти неизбежна».
Ранее НСН писала, что распространение китайского коронавируса приведёт к снижению спроса на импортную нефть в Китае и обрушит цену барреля Brent на $11. Такие предположения озвучили аналитики Citi. По их оценке, такая динамика замедлит рост ВВП России на 0,28 процентных пункта, что фактически нивелирует вклад в экономику от реализации социальных инициатив президента Владимира Путина (+ 0,24 или + 0,3 процентных пункта), пишут «Ведомости».
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что на ВВП России скажется не коронавирус, а давно назревшие в китайской и в целом мировой экономике проблемы.
Между тем, никто из эвакуированных из китайского Уханя россиян не заражен коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России. Состояние всех прибывших медики назвали удовлетворительным. Наши соотечественники будут находиться на карантине в Тюменской области в специально подготовленном для этого реабилитационном центре.
Ранее сообщалось, что первый самолёт ВКС России с 80 россиянами из Уханя благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.
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