Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса

В Счётной палате прогнозируют снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил её глава Алексей Кудрин, подчеркнув, что вероятность этого «почти неизбежна».

Ранее НСН писала, что распространение китайского коронавируса приведёт к снижению спроса на импортную нефть в Китае и обрушит цену барреля Brent на $11. Такие предположения озвучили аналитики Citi. По их оценке, такая динамика замедлит рост ВВП России на 0,28 процентных пункта, что фактически нивелирует вклад в экономику от реализации социальных инициатив президента Владимира Путина (+ 0,24 или + 0,3 процентных пункта), пишут «Ведомости».

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что на ВВП России скажется не коронавирус, а давно назревшие в китайской и в целом мировой экономике проблемы.