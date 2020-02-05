Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса, охватившей Китай, в России может подорожать электроника. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка и эксперты. Из-за коронавируса в Китае закрываются производства. По мнению экспертов, рост цен на смартфоны, а также дефицит товара ожидается уже в конце февраля – начале марта.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5–3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, считает аналитик.
Кроме того, не исключены проблемы с поставками автозапчастей, которые производятся в основном в КНР, сообщает телеканал «360». Автопроизводители уже предупреждают о проблемах со сборкой машин.
Эксперты также предрекли России дефицит чеснока из-за коронавируса в Китае. Овощи входят в топ-5 продуктов по объему импорта в Россию из Китая. В особенности это касается чеснока: на Китай приходится 80% поставок этого продукта на российский рынок.
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