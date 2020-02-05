Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса, охватившей Китай, в России может подорожать электроника. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка и эксперты. Из-за коронавируса в Китае закрываются производства. По мнению экспертов, рост цен на смартфоны, а также дефицит товара ожидается уже в конце февраля – начале марта.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что каждую неделю простоя фабрик цены на электронику будут расти на 1,5–3% в зависимости от типа товара. Проблемы с поставками затронут все китайские бренды, а также Apple и частично Samsung, считает аналитик.