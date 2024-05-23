Кубанский агрохолдинг ожидает сокращение урожая масличных на 10–30% в 2024 году

По его словам, в пересеве культур нет необходимости, так как майские заморозки повредили небольшую часть посевов на границе Ростовской области. Скоробогатов в беседе с изданием «Ведомости Юг» отметил, что заморозки затронули несколько сотен тысяч гектаров зерновых в России.

По предварительным данным, только в Ростовской области пострадало порядка 140 тысяч гектаров.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что оперативно исправить ситуацию заменой погибших из-за заморозков растений не получится, так как плодовым культурам часто необходимо несколько лет роста для начала коммерческого плодоношения, ряд хозяйств могут лишиться до 70-90% урожая.

