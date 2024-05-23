Кубанский агрохолдинг ожидает сокращение урожая масличных на 10–30% в 2024 году
Краснодарское ООО «Агрокомплекс “Лабинский”» ожидает сокращение урожая масличных на 10–30% из-за засухи в 2024 году, передает РБК Ростов со ссылкой на генерального директора УК Алексея Скоробогатова.
По его словам, в пересеве культур нет необходимости, так как майские заморозки повредили небольшую часть посевов на границе Ростовской области. Скоробогатов в беседе с изданием «Ведомости Юг» отметил, что заморозки затронули несколько сотен тысяч гектаров зерновых в России.
По предварительным данным, только в Ростовской области пострадало порядка 140 тысяч гектаров.
Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что оперативно исправить ситуацию заменой погибших из-за заморозков растений не получится, так как плодовым культурам часто необходимо несколько лет роста для начала коммерческого плодоношения, ряд хозяйств могут лишиться до 70-90% урожая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России возродили военно-политический журнал «Политрук»
- Следствие попросило отпустить генерала Попова под домашний арест
- СК: ещё два человека арестованы по делу генерала Шамарина
- Кубанский агрохолдинг ожидает сокращение урожая масличных на 10–30% в 2024 году
- Частный самолет из Белоруссии выкатился за пределы ВПП в аэропорту Калуги
- СК РФ: Замглаве Генштаба Шамарину вменяется взятка в 36 млн рублей
- Челябинский губернатор Текслер объявил о намерении выдвигаться на новый срок
- Посольство Бахрейна назвало короля аль-Халифу другом Путина
- Новую спортивную драму о фигуристах Пахомовой и Горшкове снимут в России
- Завод «Москвич» сократил производство электромобилей «Москвич 3е» в 135 раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru