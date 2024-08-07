«Кто против кого?»: Проблемы с газовой станцией «Суджа» ударят по Украине и Европе
У Европы не осталось альтернатив поставок российского газа через «Суджу» кроме Турции, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
В случае повреждения или уничтожения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» Украина потеряет остатки транзита российского газа в Европу, объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее сообщалось, что на приграничной с Украиной территории Курской области второй день продолжаются бои. Военкоры и провоенные Telegram-каналы допускают, что одной из целей атак ВСУ может быть ГИС «Суджа», через которую российский газ экспортируют в Европу.
«Тут не очень понятно, кто против кого работает. Этот газ идет через территорию Украины на Европу. Если этот узел будет поврежден или уничтожен, Украина потеряет остатки своего транзита - и всё. В любом случае контракту на транзит осталось жить пять месяцев, после этого он заканчивается, и никто не планирует его возобновлять. В последний момент что-то моет случиться, но сейчас настрой Евросоюза именно такой. Альтернатив поставкам через "Суджу" больше не осталось. "Северные потоки" взорваны, направление через Польшу под санкциями, украинское направление дышит на ладан, там только часть объема загружена. Осталось только направление через Турцию, больше ничего», – сказал Пикин.
При этом он отметил, что европейцы не замерзнут без российского газа, во всяком случае, в головах политиков будет «тепло».
«Европейцы привыкли выть, политикам там безразличная ситуация с гражданами. Цены могут быть и 2, и 3 тысячи (долларов за тысячу кубов – прим. НСН) – им абсолютно без разницы, у них в голове другая реальность. Не стоит беспокоиться за европейцев и слушать страшилки, они выживут, просто будет чуть попрохладнее. Граждане и промышленные потребители, видимо, свыклись с таким положением. Максимум сходят на демонстрацию и разойдутся. В холодные зимние месяцы может быть прояснение, но в головах политиков все равно будет тепло и они вряд ли изменят свою позицию», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что в кратчайшие сроки участники атаки на Курскую область будут ликвидированы и не смогут взять под контроль находящиеся на территории региона стратегические объекты.
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