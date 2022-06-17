Смартфоны Samsung, ввезенные по параллельному импорту, не работают в России
Телефоны Samsung, привезённые в рамках параллельного импорта, не работают в России.
Если гаджет не предназначен для продажи в странах ЕАЭС, он не включится с российской SIM-картой, пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров.
В самом Samsung советуют активировать смартфон в той стране, где он приобретён, или же отнести телефон в сервисный центр, заплатить 5000 рублей и ждать две недели, когда пришлют специальный код разблокировки.
С iPhone таких проблем нет, рассказал источник издания.
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