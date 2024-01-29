Крупы и картофель стали лидерами по снижению цен в России в 2023 году
Лидерами по снижению цен в 2023 году стала гречневая крупа (18,8%), картофель (15,8%), крупа овсяная и перловая (9,62%), пишет РБК со ссылкой на Росстат.
Если оценивать непродовольственный рынок, лидерами по снижению цен стали градусники (дешевле на 7,2%), а также телевизоры, стоимость которых упала на 6,4%, стиральные машины (3,6%) и флешки (3,5%).
При этом яйца, помидоры и груши возглавили десятку самых подорожавших в 2023 году товаров. Цена яиц в течение года увеличилась на 61,4%. Помидоры подорожали на 51,1%, а груши – на 48,3%. Также существенно выросла стоимость винограда (48,2%) и бананов (46,9%). В общей сложности четверть товаров, которые отслеживает Росстат, подорожала выше инфляции. Она по итогам 2023 года составила 7,4%, передает «Радиоточка НСН».
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