Крупы и картофель стали лидерами по снижению цен в России в 2023 году

Лидерами по снижению цен в 2023 году стала гречневая крупа (18,8%), картофель (15,8%), крупа овсяная и перловая (9,62%), пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Если оценивать непродовольственный рынок, лидерами по снижению цен стали градусники (дешевле на 7,2%), а также телевизоры, стоимость которых упала на 6,4%, стиральные машины (3,6%) и флешки (3,5%).