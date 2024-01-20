Крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров

По информации издания, на совещании в Минсельхозе поднимался вопрос о возникших проблемах импорта семян томатов, моркови и лука у двух крупнейших регионов-производителей овощей. Речь идет об Астраханской и Волгоградской областях. Так, представители первой особенно обеспокоены проблемами с импортом семян томатов.

В министерстве сельского хозяйства РФ заверили, что готовность к весенней посевной в России находится на уровне 60%, что соответствует показателям прошлого года. Также в Минсельхозе заявили, что вопрос с семенами держится на особом контроле.

Ранее стало известно, что в России может подорожать чай и кофе из-за кризиса на Ближнем Востоке, напоминает «Радиоточка НСН».

