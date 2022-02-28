Официальный курс доллара пробил 90 рублей, евро взлетел выше 100
Банк России в понедельник опубликовал официальные курсы валют на 1 марта.
Курс доллара вырос с 83,53 руб. до 93,56 руб. курс евро – с 93,59 руб. до 104,48 руб.
Ранее в понедельник в ходе валютных торгов на Мосбирже курсы доллара и евро преодолели исторические максимумы, достигнув на пике, соответственно, 109 и 122 рублей.
После этого Центробанк отменил на Мосбирже торги в секциях фондового рынка, срочного рынка и рынка стандартизованных производных финансовых инструментов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru