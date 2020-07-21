Кризис заставил банки в России сокращать число одобренных заявок на кредит
Вице-президент АРБ Олег Скворцов пояснил НСН, что банки боятся выдавать займы, а люди не хотят их брать.
Российские банки сократили почти на треть одобрение заявок по кредитным картам. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро «Эквифакс», в мае прошлого года банки выдали кредитки по 38% обращений против 31% в 2020-м году.
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов заявил НСН, что, к примеру, ипотечный заем более прогнозируемый по срокам и сумме возврата, чем обычный кредит, поэтому банки стараются минимизировать их число.
«Сейчас те клиенты, кому одобряют банки кредиты, их в итоге не берут. Люди переходят к накопительной модели. А те, кому деньги нужны, банки им кредиты не одобряют. Отсюда и разрыв. Кризис здесь сыграл ключевую роль, банки страхуются, одобрения встречаются реже. В отличие от ипотечного кредита, обычный заем менее прогнозируемый. Кредитные карты - достаточно некомфортный инструмент, потому что нет четкого графика погашения долгов. Да и в целом состояние заемщиков лучше не стало», - отметил эксперт.
Банки в мае выдали только около 317 тысячи кредитных карт, что меньше уровня прошлого года в 2 раза. Также более чем на 55% сократился и общий объем лимитов по выданным картам - до 23,5 миллиардов рублей.
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