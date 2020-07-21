Кризис заставил банки в России сокращать число одобренных заявок на кредит

Российские банки сократили почти на треть одобрение заявок по кредитным картам. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные бюро «Эквифакс», в мае прошлого года банки выдали кредитки по 38% обращений против 31% в 2020-м году.

Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов заявил НСН, что, к примеру, ипотечный заем более прогнозируемый по срокам и сумме возврата, чем обычный кредит, поэтому банки стараются минимизировать их число.