ФБР: Криптобиржу Bybit обокрали хакеры из КНДР

В ФБР считают, что украденные средства конвертируются в биткоин и другие криптовалюты и позже будут выведены в форме фиатной валюты. Ведомство также опубликовало список адресов, на которых размещаются украденные активы, и призвало занятые в сфере криптовалют компании прекратить транзакции с этими адресами.

Криптобиржа Bybit заявила, что объявила награду за помощь в поимке хакеров, которые обокрали ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

