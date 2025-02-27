ФБР: Криптобиржу Bybit обокрали хакеры из КНДР
Федеральное бюро расследований США выпустило заявление, в котором обвинило северокорейских хакеров в краже 1,5 миллиарда долларов у криптовалютной биржи Bybit.
В ФБР считают, что украденные средства конвертируются в биткоин и другие криптовалюты и позже будут выведены в форме фиатной валюты. Ведомство также опубликовало список адресов, на которых размещаются украденные активы, и призвало занятые в сфере криптовалют компании прекратить транзакции с этими адресами.
Криптобиржа Bybit заявила, что объявила награду за помощь в поимке хакеров, которые обокрали ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru