«Крепостные условия»: Застройщикам хотят запретить привлекать средства дольщиков на 100%

«Меры господдержки могут касаться именно проектного финансирования, то есть выделение субсидий на какой-то период. Это может стать дополнительной мерой поддержки. Но в целом сейчас нужно думать не о застройщиках, а о дольщиках. Чтобы не появились в очередной раз обманутые дольщики, нужно менять систему финансирования стройки. Я считаю, что нужно запретить привлекать средства граждан на 100% для финансирования будущей квартиры», - отметил он.

Апрелев объяснил, что сегодня дольщики находятся в «крепостных условиях», так как даже при срыве сроков им никто не возмещает ущерб.

«Пока дом не построен в полной мере, покупатель не должен вносить большую сумму. Пусть гражданин вносит на специальный счет 10-15% от стоимости будущей квартиры, что будет гарантией покупки. Остальные деньги застройщик должен получать в рамках проектного финансирования. Тогда люди будут рисковать гораздо меньшей суммой. Нужно принимать решение о переходе к такой схеме. Все остальные деньги застройщики должны получать от дольщика после завершения строительства. Сейчас дольщик находится в крепостных условиях, деньги не возвращают, если нарушены сроки сдачи квартиры и так далее», - заключил собеседник НСН.

Российские застройщики все чаще выдают за «комфорт» жилье эконом-класса, заявила ранее эксперт рынка недвижимости, инвестор Ксения Аверс, передает «Радиоточка НСН».

