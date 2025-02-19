«Крепостные условия»: Застройщикам хотят запретить привлекать средства дольщиков на 100%
Сегодня дольщики находятся в «крепостных условиях», так как даже при срыве сроков им никто не возмещает ущерб, заявил НСН Константин Апрелев.
Застройщикам необходимо запретить привлекать средства граждан на 100% для финансирования будущей квартиры, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он призвал разрешить принимать только 10-15% от стоимости квартиры.
В регионах России начались банкротства застройщиков, пишут «Известия». Трудности будут в регионах, где больше всего нераспроданного жилья. В Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК — «Стройпроект Групп». В Ростове-на Дону признан банкротом СК «Донстрой», не сумевший отдать долг «Сберу»: проценты по кредиту составили 11 млн рублей. В Чувашии банкротом была признана компания «Регионстрой», которая не смогла отдать долг в 42,6 млн рублей ипотечной корпорации республики. Апрелев на этом фоне призвал позаботиться о дольщиках.
«Меры господдержки могут касаться именно проектного финансирования, то есть выделение субсидий на какой-то период. Это может стать дополнительной мерой поддержки. Но в целом сейчас нужно думать не о застройщиках, а о дольщиках. Чтобы не появились в очередной раз обманутые дольщики, нужно менять систему финансирования стройки. Я считаю, что нужно запретить привлекать средства граждан на 100% для финансирования будущей квартиры», - отметил он.
Апрелев объяснил, что сегодня дольщики находятся в «крепостных условиях», так как даже при срыве сроков им никто не возмещает ущерб.
«Пока дом не построен в полной мере, покупатель не должен вносить большую сумму. Пусть гражданин вносит на специальный счет 10-15% от стоимости будущей квартиры, что будет гарантией покупки. Остальные деньги застройщик должен получать в рамках проектного финансирования. Тогда люди будут рисковать гораздо меньшей суммой. Нужно принимать решение о переходе к такой схеме. Все остальные деньги застройщики должны получать от дольщика после завершения строительства. Сейчас дольщик находится в крепостных условиях, деньги не возвращают, если нарушены сроки сдачи квартиры и так далее», - заключил собеседник НСН.
Российские застройщики все чаще выдают за «комфорт» жилье эконом-класса, заявила ранее эксперт рынка недвижимости, инвестор Ксения Аверс, передает «Радиоточка НСН».
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