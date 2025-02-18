Застройщики стали наращивать объемы продаж квартир по скидкам
Отечественные девелоперы стали наращивать продажу квартир по скидкам для привлечения покупателей, заявила гендиректор консалтинговой компании VSN Group Яна Глазунова, сообщило издание «Коммерсантъ».
По ее словам, застройщиками предоставляются искусственно сформированные скидки на квартиры в новых домах — цена изначально искусственно поднимается, а дисконты снижают ее до рыночной стоимости.
Глазунова подчеркнула, что застройщики используются альтернативные методы стимулирования продаж, в том числе субсидирование и беспроцентные рассрочки, в условиях дорогих ипотечных кредитов, из-за чего стоимость квартир может увеличиться.
Ранее кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов заявил, что выгоднее всего продавать квартиру с февраля по март, а также с октября по ноябрь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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