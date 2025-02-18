Застройщики стали наращивать объемы продаж квартир по скидкам

Отечественные девелоперы стали наращивать продажу квартир по скидкам для привлечения покупателей, заявила гендиректор консалтинговой компании VSN Group Яна Глазунова, сообщило издание «Коммерсантъ».

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По ее словам, застройщиками предоставляются искусственно сформированные скидки на квартиры в новых домах — цена изначально искусственно поднимается, а дисконты снижают ее до рыночной стоимости.

Глазунова подчеркнула, что застройщики используются альтернативные методы стимулирования продаж, в том числе субсидирование и беспроцентные рассрочки, в условиях дорогих ипотечных кредитов, из-за чего стоимость квартир может увеличиться.

Ранее кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов заявил, что выгоднее всего продавать квартиру с февраля по март, а также с октября по ноябрь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Инвестиционный портал Москвы
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