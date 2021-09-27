В Совфеде оценили поражение партии Меркель на выборах в Германии
В победившей на выборах в Германии СДПГ меньше американских лоббистов, чем в партии Меркель, ставшей чемпионкой по антироссийским санкциям, считает Андрей Климов.
В России с «острожным оптимизмом» относятся к победе на выборах в Германии СДПГ и ожидают, что при Олафе Шольце Берлин избавится от «русофобского заболевания», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее сообщалось, что партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС проиграла парламентские выборы в ФРГ, набрав 24,1% голосов и заняв второе место вслед за Социал-демократической партией Германии (25,7%), кандидатом в канцлеры от которой является Олаф Шольц. Третье место у «Зеленых» (14,8%).
«После того, как закончились выборы, я общался с некоторыми моими знакомыми в Берлине, в том числе, имеющими отношение к руководству СДПГ. После этих разговоров я бы смотрел с осторожным оптимизмом на российско-германские отношения. Но, как подчеркнули мои немецкие коллеги, многое будет зависеть от того, кто будет министром иностранных дел. Распределение портфелей произойдет не раньше, чем через две недели, а закончится комплектация органов управления правительством, по всей видимости, до католического Рождества, то есть до середины декабря. До назначения нового канцлера этот пост будет занимать Ангела Меркель, и в этом отношении все примерно понятно. А вот, что будет дальше, во многом зависит от конфигурации кабинета», - сказал Климов.
При этом он напомнил, что Меркель стала «чемпионкой» по антироссийским санкциям и именно при ней формировался «аватар Навального».
«Именно с Меркель и ее партией связаны все основные антироссийские санкции за последние 15 лет. Кроме того, именно с фамилией Меркель связано раздувание образа «аватара Навального» - не конкретного гражданина, а именно бренда. И, если посмотреть на аналитику в последний месяц перед нашими выборами, основным источником разнообразной дезы, призывов, информационного потока с антироссийским душком, лидером по количеству публикаций, их интенсивности и фейковости была Германия, а не Вашингтон или Великобритания. Очень надеюсь, что это русофобское заболевание сойдет на нет, и тогда, конечно же, все это будет в пользу Германии», - подчеркнул сенатор.
По его мнению, социал-демократы не будет заниматься «борьбой за демократию» в других странах, однако их партнеры по коалиции могут попытаться запустить «антироссийскую дрезину».
«Есть определенная опасность, что социал-демократов может увлечь желание опять побороться во всем мире за демократию - там, где их не просят. Но, насколько я знаю, если такие желания и будут, то не будут определяющими. А вот те, кто войдет с ними в коалицию, эти могут, конечно, постараться поставить впереди паровоза дрезину под названием "Давайте поменяем политический строй в России"», - пояснил Климов.
Он также ожидает, что Германия при Олафе Шольце станет чаще «жать на тормоза» в отношении авантюр НАТО.
«Среди членов СДПГ меньше американских лоббистов, чем в ХДС/ХСС. Шольц в молодости, когда был одним из лидеров молодежного крыла СДПГ, довольно резко высказывался в адрес НАТО. Это не говорит о том, что Германия выйдет из Альянса, как считают некоторые, но, я полагаю, что новое правительство Германии будет с осторожностью относиться к разнообразным инициативам по усилению НАТО, по увеличению средств на его содержание и тем более участию в разного рода военных авантюрах. Тут в Берлине чаще будут нажимать на тормоз, чем на акселератор», - прогнозирует член комитета Совета Федерации по международным делам.
Он подтвердил готовность России работать с любым немецким правительством и напомнил, что Германия ежедневно теряет по 100 млн евро из-за антироссийских санкций.
«По нашим подсчетам, российские ответные меры на незаконные санкции стоят Евросоюзу порядка 200 млн евро у сутки. Причем это потери не условной Португалии, а тех стран, которые связаны с российской экономикой. Это, в том числе, и Германия. Какая там доля – сказать трудно, но, на мой взгляд, это порядка 100 млн евро в сутки. Нужно это немецкому народу и ради чего? Поэтому здесь есть поле для работы, и мы, конечно, готовы работать с любым правительством. Если здравый смысл все-таки победит, и давление американских лоббистов и разного рода русофобов из Польши и Прибалтики поутихнет, то, конечно, для ФРГ это будет огромным подспорьем в их позиционировании себя как крупной экономической державы глобального уровня», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова говорила НСН, что первое время после выборов в Германии стоит ожидать обострения критики в отношении России из-за того, что «Зеленые» наверняка войдут в правящую коалицию.
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