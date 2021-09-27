В Совфеде оценили поражение партии Меркель на выборах в Германии

В России с «острожным оптимизмом» относятся к победе на выборах в Германии СДПГ и ожидают, что при Олафе Шольце Берлин избавится от «русофобского заболевания», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее сообщалось, что партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС проиграла парламентские выборы в ФРГ, набрав 24,1% голосов и заняв второе место вслед за Социал-демократической партией Германии (25,7%), кандидатом в канцлеры от которой является Олаф Шольц. Третье место у «Зеленых» (14,8%).