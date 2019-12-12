«Кредиты не помогут!» Экономист оценил плачевный прогноз Минэкономразвития на 2020 год

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что первое полугодие 2020 года будет «потеряно» для потребительского спроса и будет сопровождаться слабой инфляционной динамикой в России.

«Денежно-кредитная политика имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года», - заверил он.

По словам Орешкина, есть целый ряд факторов, которые указывают, что есть проблемы с совокупным спросом.

С такими прогнозами Минэкономразвития согласился и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, справиться со сложившейся ситуацией в российской экономике позволит следование нескольким рекомендациям. Однако он добавил, что точно не подействует в этих условиях расширение кредитования.

«Орешкин справедливо описывает ситуацию. 2020 год начинается со спада экономической, деловой, потребительской, видимо, активности. Но рецептуры здесь немного, видимо. Первая рецептура – это все-таки дать домашним хозяйствам денег. Но дать как – оставить их собственные деньги. То есть провести такую налоговую реформу, которая обеспечит нам необлагаемые налогами минимум доходов для граждан. Хотя бы тысяч пятьдесят рублей. Это, во-первых. Во-вторых, убрать НДС из счетов ЖКХ и сделать так, чтобы тарифы не повышались. То есть принять все меры, которые улучшат положение людей без каких-то чрезвычайных пособий. Потому что если процесс оставить без внимания, то ситуация может ухудшиться. Кредит, видимо, уже не является достаточным инструментом. Расширение кредитования сейчас вряд ли подействует, тем более, что люди испытывают осную потребность именно в жилье, не в автомобилях сейчас. А это означает, что поступление в их распоряжение кредитных денег без роста предложения жилья только ведет к росту цен», - объяснил он.