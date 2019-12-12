Экономист назвал причины повышения штрафов для бизнеса в десятки раз

«И если бы правительство и Госдума стремились бы к нормализации ситуации, они безусловно так и сделали бы. Но раз они так не делают, то, вероятно, у них другие мотивы», - отметил экономист.

Также собеседник НСН считает, что повышение штрафов необходимо производить только после нормализации работы самих проверяющих органов.

«Введение этих мер согласованно по времени с отменой очень большого количества регулирующих органов. То есть формально усиление ответственности бизнеса сопровождается снижением требований к нему. Мы прекрасно знаем, как себя ведут проверяющие органы, там никакой разумностью и правилами не пахнет», - уточнил он.

Нарушения бизнеса, которые связаны с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других ведомств, будут отмечены в статье «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В новой версии КоАП могут появиться штрафы для ИП (индивидуальных предпринимателей) в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Для физических лиц штрафы за невыполнение требований могут вырасти с 300-500 рублей до 5-7 тыс. рублей, для должностных – с 1-2 тыс. рублей до 50-70 тыс. рублей.

Инициатива введет наказание и за повторное неисполнение требований госконтроля: для физлиц – 20-40 тыс. рублей, ИП – 50-70 тыс. рублей, должностных лиц – 100-150 тыс. рублей или отстранение от работы на срок до 3 лет. При этом, юрлица понесут потери, в случае повторного нарушения, в размере 1-2 млн рублей.

Ужесточаться и другие санкции – вырастут штрафы за непредоставление информации контролирующим органам в 4 раза; появится наказание за неповиновение требованию проверяющего; также возрастут штрафы и для самих проверяющих.

Концепцию новой версии КоАП было поручено разработать в марте 2019 года премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе обсуждения национального проекта на Международном форуме производительности заявил, что представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов. Предприниматель, заместитель председателя «Партии Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Сергей Дёмин в эфире НСН не согласился с утверждением Максима Орешкина.







