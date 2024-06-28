ФССП: За полтора года в доход государства изъяли 3 тысячи квартир и домов чиновников
За полтора года в доход государства было изъято свыше трех тысяч квартир и домов, законность приобретения которых не смогли подтвердить госслужащие. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что за 2023 год и пять месяцев 2024 года на основании судебных исполнительных листов приставы изъяли 3,3 тысячи квартир и домов, 427 предметов роскоши, 115 транспортных средств, а также множество ценных бумаг.
Аристов подчеркнул, что чиновники приобрели их на доходы, законность которых не подтверждена.
Ранее сообщалось, что судебные приставы-исполнители начали процедуру передачи в доход государства галереи «Модный сезон» и гостиницы Four Seasons в Москве, которые принадлежали бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передает «Радиоточка НСН».
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