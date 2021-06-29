Россияне не согласны прививаться от COVID-19 ради отдыха на курортах Краснодарского края

Большинство россиян оказались не готовы пройти вакцинацию ради отдыха на Черноморском побережье. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты опросили 1600 человек со всей России, отмечает телеканал «360». Только 3% респондентов согласны сделать прививку, чтобы поехать в отпуск в Краснодарский край. При этом, согласно результатам майского опроса, 20% россиян были готовы пройти вакцинацию ради поездки за рубеж.

Кроме того, 19% опрошенных заявили о намерении сделать прививку от коронавируса независимо от условий региональных властей. Однако 53% респондентов отказались от вакцинации в любом случае, отмечает Ura.ru.

Сделать прививку готовы 4% мужчин и 2% женщин. При этом 56% опрошенных представительниц прекрасного пола выступают против вакцинации, примерно столько же мужчин (52%) также не намерены прививаться. Около четверти респондентов затруднились ответить, пишет Газета.ру.

Ранее в Краснодарском крае ужесточили требования для прибывающих в регион туристов. С 1 июля в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях смогут размещать отдыхающих только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. С 1 августа объекты размещения будут доступны только для туристов, привившихся от COVID-19, напоминает «Свободная пресса».

