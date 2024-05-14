«Крайние меры!»: Ozon Банк призвали ужесточить контроль из-за мошенников

Ozon Банк не заинтересован в развитии мошенничества в своей системе, для его пресечения финансовая организация будет ужесточать контроль за онлайн-кошельками, заявил НСН Владимир Ульянов.

Использование в мошеннических схемах официальной банковской системы не особо удобно из-за невозможности вывода больших сумм и сложности использования большого количества аккаунтов, заявил НСН глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

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После отзыва в феврале лицензии у Qiwi Банка мошенники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам, отмечает издание Forbes. В частности, одним из вариантов для злоумышленников становятся аналоги от Ozon. Для выявления мошеннической активности в банке выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, который использует специальные выявляющие алгоритмы, машинное обучение и ряд других технологий. При этом борьба с фродом - непрерывный процесс. Как уточнили в Ozon Банке, мошенники постоянно изобретают новые схемы, поэтому банк постоянно работает над улучшением собственных правил и инструментария борьбы с фродом.

«Вариантов цифрового мошенничества сейчас довольно много, потому что мы живем в технологичном мире, особенно это касается различных криптовалют и связанных с ней активов. Они в большей степени анонимны и бесконтрольны, позволяют мошенникам решать их задачи по выводу или обналичиванию средств. Если мы говорим про кошельки Ozon, то там, насколько я помню, можно выводить до 15 тысяч рублей. Если нужно выводить большие суммы, то понадобится очень много кошельков. В принципе, использование в мошеннических схемах официальной банковской системы не особо удобно из-за невозможности вывода больших сумм и сложности использования большого количества аккаунтов. Для малых сумм, может, получится использовать эти электронные кошельки», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, Ozon Банк может ужесточить контроль за электронными кошельками, чтобы избежать каких-либо санкций в свой адрес.

«Я не думаю, что у Ozon Банка отберут лицензию. Скорее всего, платформа введет дополнительные ужесточения просто для того, чтобы не было возможности создавать анонимные кошельки. Нужно понимать, что платформа не заинтересована в существовании у себя мошенников. Это просто будет искореняться, постараются всеми способами избежать крайних мер и даже разговоров об отзыве лицензии», - заключил Ульянов.

Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко заявил «Радиоточке НСН», что число цифровых мошеннических операций в России растет даже после отзыва лицензии у Qiwi Банка, ситуация не изменится до тех пор, пока в электронных системах использования персональных данных есть какие-то незакрытые лазейки.

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ФОТО: РИА Новости
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