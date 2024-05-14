«Крайние меры!»: Ozon Банк призвали ужесточить контроль из-за мошенников

По его словам, Ozon Банк может ужесточить контроль за электронными кошельками, чтобы избежать каких-либо санкций в свой адрес.

«Я не думаю, что у Ozon Банка отберут лицензию. Скорее всего, платформа введет дополнительные ужесточения просто для того, чтобы не было возможности создавать анонимные кошельки. Нужно понимать, что платформа не заинтересована в существовании у себя мошенников. Это просто будет искореняться, постараются всеми способами избежать крайних мер и даже разговоров об отзыве лицензии», - заключил Ульянов.

Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко заявил «Радиоточке НСН», что число цифровых мошеннических операций в России растет даже после отзыва лицензии у Qiwi Банка, ситуация не изменится до тех пор, пока в электронных системах использования персональных данных есть какие-то незакрытые лазейки.

