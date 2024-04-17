«Без чапаевских методов»: Полный запрет VPN не поможет справиться с мошенниками

Злоумышленники могут втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы, привлекая к DDoS-атакам на государственные ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. По его словам, сегодня нельзя исключать риск, что установленная программа для построения VPN-соединения будет содержать какой-либо дополнительный функционал. Однако Раевский отметил, что преступники при желании могут замаскировать вредоносное ПО под абсолютно любое приложение.

«Вредоносные программы маскируют под что угодно - и под игры, и даже под приложение Сбера. Надо быть аккуратным, использовать проверенные источники, в противном случае понимать риски. Такое часто происходит на практике, мы все видим, как мошенники разводят своих жертв. Когда вы ставите какое-то приложение на свое устройство, вы совершаете неосмотрительное действие. Сложность в том, что сегодня много приложений заблокировано, приходится ставить что получится от безысходности», - сказал он.