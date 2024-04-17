«Без чапаевских методов»: Полный запрет VPN не поможет справиться с мошенниками
Блокировка отдельных VPN-сервисов вынуждает россиян устанавливать непроверенные приложения из сомнительных источников, заявил Алексей Раевский.
Мошенники могут сделать россиян частью своих преступных схем не только с помощью VPN, в текущих реалиях важно скачивать любые приложения только из проверенных источников, заявил в интервью НСН генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский.
Злоумышленники могут втянуть пользователей в преступные схемы через VPN-сервисы, привлекая к DDoS-атакам на государственные ресурсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина. По его словам, сегодня нельзя исключать риск, что установленная программа для построения VPN-соединения будет содержать какой-либо дополнительный функционал. Однако Раевский отметил, что преступники при желании могут замаскировать вредоносное ПО под абсолютно любое приложение.
«Вредоносные программы маскируют под что угодно - и под игры, и даже под приложение Сбера. Надо быть аккуратным, использовать проверенные источники, в противном случае понимать риски. Такое часто происходит на практике, мы все видим, как мошенники разводят своих жертв. Когда вы ставите какое-то приложение на свое устройство, вы совершаете неосмотрительное действие. Сложность в том, что сегодня много приложений заблокировано, приходится ставить что получится от безысходности», - сказал он.
По словам собеседника НСН, полная блокировка VPN является излишней мерой, которая может навредить.
«Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) можно использовать по закону , там картинки красивые, пользователей можно понять. Люди ищут пути преодоления блокировки, покупаются на рекламу какого-то бесплатного VPN, скорее всего, ничего хорошего в таком приложении не будет. Многие зарубежные сайты блокируют российских пользователей. И, хотя Роскомнадзор ничего против этих сайтов не имеет, мы не можем на них зайти, VPN в этом случае помогает. Нельзя забывать, VPN – средство для обеспечения безопасности. Когда блокировали VPN по протоколам, представители бизнеса жаловались, что это нарушало их работу. Любой инструмент можно использовать как во вред, так и на пользу. Такими чапаевскими методами, маханием шашкой ничего не решить, надо делать все аккуратно», - заключил Раевский.
С начала марта 2024 года интерес россиян к VPN-сервисам вырос на 30%. При этом 1 марта вступил в силу запрет на их популяризацию. В настоящее время также запрещены средства обхода блокировок подобных приложений в интернете, напоминает «Радиоточка НСН».
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