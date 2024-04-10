Арбитражный суд Москвы ликвидировал «QIWI Банк»
10 апреля 202415:10
Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать «QIWI Банк», сообщает РИА Новости.
Уточняется, что с соответствующим заявлением обратился Центробанк РФ, который в феврале отозвал у кредитной организации лицензию.
Отмечается, что функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее «QIWI Банк» направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru