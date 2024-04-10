Арбитражный суд Москвы ликвидировал «QIWI Банк»

Уточняется, что с соответствующим заявлением обратился Центробанк РФ, который в феврале отозвал у кредитной организации лицензию.

Отмечается, что функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее «QIWI Банк» направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, сообщает RT.

