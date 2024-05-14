«Жесткий контроль»: Ozon Банку пригрозили отзывом лицензии из-за мошенников

После отзыва в феврале лицензии у Qiwi Банка мошенники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам, отмечает издание Forbes. В частности, одним из вариантов для злоумышленников становятся аналоги от Ozon. Как рассказали изданию в компании, для выявления мошеннической активности в банке выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, который использует специальные выявляющие алгоритмы, машинное обучение и ряд других технологий. Пушко заявил, что цифровое мошенничество с банковскими счетами невозможно будет провернуть, если у финансовой организации нормально работает служба безопасности.

«Если банк следит за операционными рисками, если у него есть служба безопасности, то он не может так действовать, это вне правил банковской деятельности, это грубейшее нарушение. Подобные действия будут самым жестким образом контролироваться надзорным органом, то есть Центробанком, и приведет к достаточно серьезным последствиям, в том числе и финансовым, а также к отзыву лицензии», - сказал собеседник НСН.

