«Жесткий контроль»: Ozon Банку пригрозили отзывом лицензии из-за мошенников
Цифровые мошеннические операции жестко контролируются, в случае их выявления банк рискует остаться без лицензии, заявил НСН Александр Пушко.
Число цифровых мошеннических операций в России растет даже после отзыва лицензии у Qiwi Банка, ситуация не изменится до тех пор, пока в электронных системах использования персональных данных есть какие-то незакрытые лазейки, заявил в эфире НСН замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.
После отзыва в феврале лицензии у Qiwi Банка мошенники стали искать альтернативу Qiwi-кошелькам, отмечает издание Forbes. В частности, одним из вариантов для злоумышленников становятся аналоги от Ozon. Как рассказали изданию в компании, для выявления мошеннической активности в банке выстроен многоуровневый процесс фрод-анализа, который использует специальные выявляющие алгоритмы, машинное обучение и ряд других технологий. Пушко заявил, что цифровое мошенничество с банковскими счетами невозможно будет провернуть, если у финансовой организации нормально работает служба безопасности.
«Если банк следит за операционными рисками, если у него есть служба безопасности, то он не может так действовать, это вне правил банковской деятельности, это грубейшее нарушение. Подобные действия будут самым жестким образом контролироваться надзорным органом, то есть Центробанком, и приведет к достаточно серьезным последствиям, в том числе и финансовым, а также к отзыву лицензии», - сказал собеседник НСН.
По его словам, даже после ликвидации Qiwi Банка, который считался рассадником цифровых мошенничеств, их общее количество продолжает расти.
«Общее количество цифровых мошеннических операций растет даже после отзыва лицензии Qiwi Банка. Я не думаю, что этот факт существенным образом повлиял на снижение такого рода мошенничеств. Этим занимаются не сколько банки, сколько криминальные, полу-хакерские и независимые компании и физические лица, которые под разным соусом пытаются выманить денежные средства у не очень продвинутых людей. Пока в электронных системах использования персональных данных есть какие-то не закрытые лазейки, подобное будет повторяться, потому что статистика такого рода нарушений не падает, а все-таки растет», - отметил Пушко.
В начале апреля арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать Qiwi Банк, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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