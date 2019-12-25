Козак высказался в пользу компромисса по «Северному потоку-2»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о том, что рассчитывает на компромисс по проекту газопровода «Северный поток-2».
Он заявил в эфире телеканала «Россия 24», что США могут продолжить санкционное давление на проект, однако возможности Вашингтона тоже не безграничны.
«Все понимают, что это экономический проект... В конечном итоге экономический интерес пробьёт свою дорогу», - заявил Козак. По его словам, впоследствии в сотрудничества со странами ЕС будет найдено компромиссное решение.
Накануне глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в России сейчас нет кораблей, способных завершить укладку газопровода «Северный поток-2».
Ранее Швейцарская компания Allseas Group из-за американский санкций была вынуждена вывести свои суда из Балтийского моря, где они занималось укладкой труб, отмечает Ura.ru.
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