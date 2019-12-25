Козак: выплата 2,9 млрд долларов Украине – капля в море

В эфире телеканала «Россия 24» Козак отметил, что в ходе переговоров было достигнуто решение, которое максимально удовлетворяет как Москву, так и Киев, передает RT.

Напомним, после того, как «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» компенсацию, компании договорились о транзите российского газа через украинскую территорию. Контракт на поставку голубого топлива рассчитан на 5 лет.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» компенсацию «живыми» деньгами, а не газом или активами, отмечает «Свободная пресса».

Накануне он сообщил, что Украина планирует получить от «Газпрома» за транзит газа в следующие пять лет 15 миллиардов долларов.

